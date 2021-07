G20 | spaccatura su decarbonizzazione fra Usa - Europa e gli altri

Advertising

Alla seconda e ultima giornata di lavori i temi più difficili. Cina, Russia e economie emergenti da una parte e paesi petroliferi dall'altra: Usa, Ue e GB vogliono accelerare su decarbonizzazione e ...I ministri riuniti a Napoli per ilhanno approvato ieri il Comunicato sull'Ambiente, l'... Una questione che ha già fatto emergere più di unanelle trattative culminate nelle 48 ore di ...Al summit di Napoli i ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale. Ora si tratta di convincere i «riottosi» ad accettare tetto alle temperatura e neutralità climatica al 2050 ...La Cina dovrà ridurre le emissioni prima del previsto per evitare una “catastrofe” climatica. Lo ha dichiarato negli scorsi giorni l’inviato speciale statunitense per il clima John Kerry, in Italia pe ...