(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Il G20sarà unanon soltanto per l’Italia ma complessivamente per l’del G20”. Lo ha detto il ministroDariointervenendo presso l’AssociazioneStampa Estera alla presentazione del G20che si terrà a Roma il 29 e 30 luglio. Un appuntamento, ha aggiunto, “frutto di un lavoro preparatorio durato quasi un anno sui diversi temi al centro dell’”. L’obiettivo è quello “di arrivare, alla conclusione ...

Advertising

TV7Benevento : **G20: Franceschini, ‘quello della cultura grande opportunità anche per agenda futura G20**... - Srmedia_info : G20, venerdì Franceschini alla Stampa estera presenta ministeriale cultura -

Ultime Notizie dalla rete : **G20 Franceschini

Così il ministro della Cultura Darioalla conferenza stampa di presentazione deldella Cultura che si terrà a Roma il 29 e 30 luglio. La conferenza si tiene presso la sede della ...Roma, 23 lug 12:28 - La riunione ministeriale delcultura a Roma inizierà nel "luogo simbolo" del Colosseo giovedì 29 luglio alla presenza del presidente...Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Il G20 cultura sarà una grande opportunità non soltanto per l’Italia ma complessivamente per l’agenda futura del G20”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Francesc ...AGI/Vista - La cultura è fondamentale dal punto di vista economico ma è anche uno strumento formidabile di dialogo tra i popoli". Così il ministro della Cultura Dario Franceschini alla conferenza stam ...