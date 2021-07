G20 Ambiente: trattativa al termine, ok dalla Cina (Di venerdì 23 luglio 2021) La Cina avrebbe dato il suo assenso al documento finale su energia e clima del G20 dell'Ambiente in corso a Napoli. Lo apprende l'ANSA da fonti del G20. Alla notizia ci sarebbe stato un applauso nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Laavrebbe dato il suo assenso al documento finale su energia e clima del G20 dell'in corso a Napoli. Lo apprende l'ANSA da fonti del G20. Alla notizia ci sarebbe stato un applauso nel ...

Advertising

MiTE_IT : Primo incontro con @ClimateEnvoy in questo #g20 #ambiente, #clima ed #energia: #Italia e #USA insieme per un'alta a… - sole24ore : ?? Al #G20 di #Napoli i ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale. Ora si tratta di convincere i «riotto… - MiTE_IT : “G20 Ambiente, Clima ed Energia” la grande ambizione dell’Italia: questa la ministeriale G20 di Napoli del prossimo… - giornaleradiofm : Approfondimenti: G20 Ambiente: trattativa al termine, ok dalla Cina: (ANSA) - ROMA, 23 LUG - La Cina avrebbe dato i… - PrysmianGroup : RT @classcnbc: In occasione del meeting #G20, @MilanoFinanza con ESG Awards 2021 premia le società che si stanno impegnando maggiormente pe… -