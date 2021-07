Furti d’appartamento in calo grazie al Covid: 110 mila nel 2020 (-34%). Le città più a rischio? Tutte del Nord. Napoli 101^ (Di venerdì 23 luglio 2021) Il confinamento dettato dalla pandemia dà scacco al ladro ma solo parzialmente e in maniera ancora insufficiente a garantire l’auspicata sicurezza agli italiani. Soprattutto quando sono a casa propria, con i propri affetti. Stando al Rapporto diffuso oggi dalla Cna, nell’anno dell’epidemia Furti e rapine nelle abitazioni italiane sono diminuiti in maniera rilevante. Per la precisione, rileva il ministero dell’Interno, nel 2020 rispetto al 2019 i Furti sono calati del 34,4% e le rapine del 14,4%. Dati da porre, evidentemente, in relazione alla crescita del lavoro da remoto, ai mancati viaggi e al crollo di uscite serali verso palestre, bar, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Il confinamento dettato dalla pandemia dà scacco al ladro ma solo parzialmente e in maniera ancora insufficiente a garantire l’auspicata sicurezza agli italiani. Soprattutto quando sono a casa propria, con i propri affetti. Stando al Rapporto diffuso oggi dalla Cna, nell’anno dell’epidemiae rapine nelle abitazioni italiane sono diminuiti in maniera rilevante. Per la precisione, rileva il ministero dell’Interno, nelrispetto al 2019 isono calati del 34,4% e le rapine del 14,4%. Dati da porre, evidentemente, in relazione alla crescita del lavoro da remoto, ai mancati viaggi e al crollo di uscite serali verso palestre, bar, ...

