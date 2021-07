Furgoni commerciali | i modelli 2021 più adatti alle strade di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 luglio 2021) Essere in possesso di una flotta aziendale all’avanguardia e investire per migliorarla è fondamentale per riuscire a garantire i migliori servizi di trasporti possibili a. In una città come, in cui le ZTL non sono solo una scelta urbanistica, ma una necessità ambientale, la circolazione sulledella città può risultare difficoltosa per chi non possiede un veicolo adatto a circolare in condizioni non ottimali, eppure deve ogni giorno lavorare e consegnare in centro e non. Ci sono un’infinità di fattori da prendere in considerazione: il proprio business, le esigenze personali e quelle del proprio portafoglio, le norme da ...