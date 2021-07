Fungo nero, in India 4.200 morti a causa dell'infezione che colpisce i pazienti Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono saliti a 45mila i casi di "Fungo nero" in India: lo ha comunicato al parlamento il Ministero alla Salute, aggiungendo che negli ultimi due mesi 4.200 persone sono morte per l’infezione. La mucormycosis,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono saliti a 45mila i casi di "" in: lo ha comunicato al parlamento il Ministero alla Salute, aggiungendo che negli ultimi due mesi 4.200 persone sono morte per l’. La mucormycosis,...

Advertising

OrlandiWalter : E CI SONO GLI IDIOTI CHE ANCORA INVOCANO “pseudo libertà “ per un pugno di consensi??Incubo fungo nero in India: ol… - King_Money_92 : Non solo covid, il “fungo nero” spaventa l'India: 4.200 morti. Basta essere toccati per essere infettati - Fratzen13 : RT @Teresat73540673: On India, secondo i dati ufficiali,45mila contagiati da fungo nero. Il paese non ha riportato alcuna statistica sui de… - Alyeska_94 : RT @atterismo: Nuova epidemia in India, si chiama “fungo nero” ed è un virus col 50% di mortalità, per ora si contano 45 mila contagi e 420… -