Francesca Cipelli stabilisce il nuovo record italiano nel salto in lungo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipelli

Servizio Informazione Religiosa

Torna in pedana la saltatrice T37(Veneto Special Sport), impegnata a riprendere il lavoro interrotto prima dell'infortunio al piede che l'ha obbligata a saltare la rassegna ...La squadra azzurra Donne Martina Caironi (Fiamme Gialle): 100, lungo T63(Veneto Special Sport): lungo T37 Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano): 100, 200, lungo T11. Guida: Andrea ...Atletica paralimpica, Assoluti di Concesio: sfida Caironi-Sabatini-Contrafatto nei 100, Legnante al rientro in gara - La Torre 1905 - Sport ...Con ulteriori nove record italiani, da aggiungersi ai sei di ieri, si chiudono ufficialmente gli Assoluti paralimpici di Concesio. E nella giornata odierna, per il livello delle prestazioni tecniche e ...