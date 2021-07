FOTO Tennis | Olimpiadi Tokyo | il meglio degli allenamenti da Djokovic a Barty | da Zverev a Errani e Paolini

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 luglio 2021)su altri: la routine delpervade anche ledi. Ma regala anche dei momenti particolari: possiamo infatti vedere scene che, sul campo nel senso agonistico, normalmente non si vedrebbero. Questo vale anche per l’abbigliamento deiti, ma non solo, come andiamo a vedere attraverso alcunedi questi giorni. Alexander, per esempio, per le sessioni in cui si prepara per l’esordio con Yen-Hsun Lu, il veterano di Taipei, non ha fatto ricorso a mezze misure. Letteralmente. Nel senso che non solo ha ...