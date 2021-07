FOTO Novak Djokovic si allena con le ginnaste belghe alle Olimpiadi Spaccata perfetta | Nina Derwael emozionata

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 luglio 2021)si èto con lealla vigilia dell’inizio delledi Tokyo 2021. Il miglior tennista al mondo ha voluto farsi immortacolare in unainsieme ae compagne, mentre si esibiva in unaa terra davvero invidiabile. Il fuoriclasse serbo, quest’anno capace di vincere i tre Slam disputati (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon) e grande favorito per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi, è parso in eccellente ...