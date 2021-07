Forza Italia vuole il Green Pass per entrare in Parlamento, con buona pace di Salvini e Meloni (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è chi lascia e chi raddoppia. Giovedì sera, con una dichiarazione risoluta in conferenza stampa, Mario Draghi ha dettato la linea del governo sul Green Pass: la certificazione verde sarà estesa anche all’accesso a ristoranti, teatri, cinema e altre attività. Parole che segnano un cambio di Passo nel tentativo di contenere la crescita dei contagi nel nostro Paese. Una posizione che ora sembra essere condivisa un po’ da tutte le forze politiche (tranne Fratelli d’Italia e una minoranza sparsa nel Gruppo Misto), con tanto di proposta di Forza Italia che – di fatto – segna un’ennesima ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è chi lascia e chi raddoppia. Giovedì sera, con una dichiarazione risoluta in conferenza stampa, Mario Draghi ha dettato la linea del governo sul: la certificazione verde sarà estesa anche all’accesso a ristoranti, teatri, cinema e altre attività. Parole che segnano un cambio dio nel tentativo di contenere la crescita dei contagi nel nostro Paese. Una posizione che ora sembra essere condivisa un po’ da tutte le forze politiche (tranne Fratelli d’e una minoranza sparsa nel Gruppo Misto), con tanto di proposta diche – di fatto – segna un’ennesima ...

