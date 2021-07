Football Manager: Il calcio femminile verrà inserito nel gioco di successo mondiale (Di venerdì 23 luglio 2021) Sports Interactive e SEGA Europe Ltd. oggi sono liete di annunciare che è partito un progetto, della durata di anni, per inserire il calcio femminile nelle celebre serie Football Manager. Il risultato di questo lavoro importantissimo non sarà una simulazione dedicata esclusivamente al calcio femminile. Piuttosto, questo verrà inserito nel mondo vivo e vibrante di FM, e gli allenatori potranno gestire squadre maschili e femminili e passare dall’una all’altra. Lo studio non ha ancora una data definitiva per quando il progetto sarà completato; ma ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 23 luglio 2021) Sports Interactive e SEGA Europe Ltd. oggi sono liete di annunciare che è partito un progetto, della durata di anni, per inserire ilnelle celebre serie. Il risultato di questo lavoro importantissimo non sarà una simulazione dedicata esclusivamente al. Piuttosto, questonel mondo vivo e vibrante di FM, e gli allenatori potranno gestire squadre maschili e femminili e passare dall’una all’altra. Lo studio non ha ancora una data definitiva per quando il progetto sarà completato; ma ...

