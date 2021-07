Floriana di Temptation Island parla per la prima volta dopo il falò

(Di venerdì 23 luglio 2021): le prime parole diNell’ultima puntata andata in onda diabbiamo visto ildi confronto trae Federico. Il loro è stato un percorso travagliato quello all’interno del programma TV. La fidanzata, infatti, ha chiesto per ben due volte di incontrare il ragazzo, ma lui laL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Floriana rompe il silenzio dopo il falò di confronto a #TemptationIsland: le prime parole - GiuseppeporroIt : Temptation Island, Floriana Angelica rivela le tre cose dette da Federico che l’hanno ferita maggiormente… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Floriana Angelica rivela quali sono state le 3 cose dette da Federico Rasa che più l’hanno fer… - dailynews_24 : Temptation Island, proposta di matrimonio per Floriana da parte di Federico? - GossipItalia3 : Temptation Island, Federico e la proposta di matrimonio a Floriana: indiscrezioni sul tentativo di riconquista… -

Ultime Notizie dalla rete : Floriana Temptation

...di 'Island' il viaggio nei sentimenti sta per giungere al termine. Lunedì 26 e martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, scopriremo il destino degli amori ancora in bilico....Angelica e Federico Rasa aIsland 2021 hanno già avuto il loro falò di confronto , ma non è ancora finito il percorso. La 21enne, dopo aver assistito all'avvicinamento tra il ...Floriana di Temptation Island ha parlato per la prima volta dopo il falò di confronto con Federico. Ecco tutto ciò che ha detto.Temptation Island, Floriana sul comportamento di Federico: “Era realmente interessato a Vincenza” Dopo uno scoppiettante percorso a Temptation Island, ...