Fiorentina | Saponara | “Ottimo rapporto con Italiano | sa come farmi rendere al meglio”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il centrocampista della, Riccardo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel ritiro del club viola a Moena, ha parlato delcon il nuovo tecnico Vincenzo: “Conho une sicuramente saal: so che ho la sua stima, e sono qui per dare una mano a lui e, se me lo chiedesse, a tutta la. Mi metto a disposizione sua e della società, e nel caso mi ritenessero idoneo al progetto di quest’anno ...

Advertising

CalcioPillole : Riccardo Saponara ha parlato in conferenza stampa delle sue speranze di rimanere alla Fiorentina: ora c'è Italiano,… - Makhanya_BG : RT @ACFFiorentinaEN: ??? Riccardo Saponara ??? #ForzaViola ?? #Fiorentina - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, le dichiarazioni del centrocampista Riccardo #Saponara - Bibolottistuta1 : RT @eddegl7: Saponara nella stagione 21/22: - 6 gol - 7 assist #Fiorentina - fabiochiarugi : RT @acffiorentina: ??? Riccardo Saponara ??? #ForzaViola ?? #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Saponara

Riccardospera allaanche in questa stagione: 'Lo spirito del mister è quello che ha fatto la differenza a La Spezia... io sono stato fortunato a lavorare con lui, ci siamo sentiti anche ...Commenta per primo Ennesimo ritorno a casa base, stavolta, forse, per rimanere. Riccardoritrova in maglia viola la guida tecnica di Vincenzo Italiano e parla da leader nella ...la...Fiorentina, le dichiarazioni del centrocampista Riccardo Saponara: "Ottimo rapporto con Italiano, sa come farmi rendere al meglio" ...Riccardo Saponara spera alla Fiorentina anche in questa stagione: “Lo spirito del mister è quello che ha fatto la differenza a La Spezia… io sono stato fortunato a lavorare con lui, ci siamo sentiti a ...