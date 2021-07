(Di venerdì 23 luglio 2021)oltre il 50% con il 5% di Vivendi MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. Un altro step dell’accordo tombale di pace tra la famiglia Berlusconi e i Bolloré si è completato. Perché dopo la distribuzione del dividendo straordinario (0,30 euro per azione) da parte di, ieri(affiancata dallo studio Chiomenti), Vivendi (assistita da Cleary Gottlieb) e lo stesso newtork tv di Cologno Monzese (assistito da BonelliErede) hanno ufficializzato il closing relativo all’intesa siglata di recente rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, la ...

Advertising

tvzoomitalia : Fininvest (a caro prezzo) torna sopra il 50% di Mediaset @QuiMediaset_it @vivendi - thesimba_24 : Che dietro l'accanimento mediatico nel mettere sempre e comunque in cattiva luce l'operato del @acmilan post Fininv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fininvest caro

TvZoom

...GUARDA QUI>>> Gabriele Vagnato a Yeslife rivela "Ecco qual è il mio sogno nel cassetto"Enrico ... Poi Berlusconi mi vuole allae con Giancarlo Nicotra ed Antonio Ricci mettiamo in piedi ......da Veltroni? Ve lo ricordate Massimo D'Alema? Quello che un giorno ha detto che/Mediaset ... La felicità è rivoluzionaria,Veltroni, ma la felicità non è fatta di abbracci che sono solo ...La nostra rassegna stampa: è iniziato il lungo e costoso divorzio da Vivendi. Ceduto dai francesi un blocco di azioni pari al 5%.Vivendi, Fininvest e Mediaset comunicano che "oggi è avvenuto il closing relativo all'accordo globale che hanno raggiunto per porre fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le c ...