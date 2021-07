Finge di aiutare dopo l'alluvione spalmandosi del fango sui vestiti, giornalista sospesa (Di venerdì 23 luglio 2021) sospesa dal servizio perché beccata mentre si sporcava i vestiti di fango così da far credere al pubblico di essersi adoperata per aiutare le persone colpite dalle alluvioni in Germania. La figuraccia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021)dal servizio perché beccata mentre si sporcava idicosì da far credere al pubblico di essersi adoperata perle persone colpite dalle alluvioni in Germania. La figuraccia ...

Ultime Notizie dalla rete : Finge aiutare Finge di aiutare dopo l'alluvione spalmandosi del fango sui vestiti, giornalista sospesa Sospesa dal servizio perché beccata mentre si sporcava i vestiti di fango così da far credere al pubblico di essersi adoperata per aiutare le persone colpite dalle alluvioni in Germania. La figuraccia della giornalista Susanna Ohlen è diventata immediatamente virale sui social, costringendo l'emittente, RTL, a prendere ...

Si finge meccanico per derubare un automobilista in difficoltà: arrestato Il giovane si è finto un meccanico, offrendosi di aiutare l'uomo. Con una scusa si è introdotto nell'abitacolo, impossessandosi del portafoglio dell'automobilista e allontanandosi con la scusa di ...

Regno Unito: mamma finge di avere un tumore e raccoglie 10.000 euro per andare a Disneyland Una mamma inglese, Stephanie Hunter, ha finto di avere un cancro e tramite una raccolta ha ricevuto 10mila euro di donazioni che ha utilizzato per organizzare un viaggio a Disneyland. La finzione è st ...

