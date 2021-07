Figliuolo dà la “caccia” agli over 60 non vaccinati: «Verso la chiamata attiva. È vaccinazione etica» (Di venerdì 23 luglio 2021) Obiettivo: scovare i 2 milioni e 300mila over 60 non vaccinati. Il generale Figliuolo l’ha chiamata «vaccinazione etica» e ha detto che sarà frutto di una «chiamata attiva» in collaborazione con le Regioni. Come si modulerà, per il momento, non è chiaro. Ma messa così sembra proprio che sarà davvero una caccia porta a porta. «Draghi ieri ha parlato in modo fattuale. Vaccinarsi vuol dire vivere e permettere alle persone di ricevere cure che necessitano», ha detto ancora Figliuolo. Figliuolo lancia la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Obiettivo: scovare i 2 milioni e 300mila60 non. Il generalel’ha» e ha detto che sarà frutto di una «» in collaborazione con le Regioni. Come si modulerà, per il momento, non è chiaro. Ma messa così sembra proprio che sarà davvero unaporta a porta. «Draghi ieri ha parlato in modo fattuale. Vaccinarsi vuol dire vivere e permettere alle persone di ricevere cure che necessitano», ha detto ancoralancia la ...

