“Figli del sole”: dal 2 settembre al cinema il film iraniano da record (trailer) (Di venerdì 23 luglio 2021) Il candidato al Premio Oscar Majid Majidi, già in nomination per I ragazzi del paradiso, torna dietro la macchina da presa per raccontare una nuova ed emozionante storia di bambini: Figli del sole. Il film è stato presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove il giovane protagonista Rouhollah Zamani è stato insignito del Premio Marcello Mastroianni 2020, ed è stato selezionato per rappresentare l’Iran nella categoria Miglior film Internazionale agli Oscar 2021. Al centro della trama l’appassionante storia del dodicenne Ali e dei suoi tre amici che per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Il candidato al Premio Oscar Majid Majidi, già in nomination per I ragazzi del paradiso, torna dietro la macchina da presa per raccontare una nuova ed emozionante storia di bambini:del. Ilè stato presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’artetografica di Venezia, dove il giovane protagonista Rouhollah Zamani è stato insignito del Premio Marcello Mastroianni 2020, ed è stato selezionato per rappresentare l’Iran nella categoria MigliorInternazionale agli Oscar 2021. Al centro della trama l’appassionante storia del dodicenne Ali e dei suoi tre amici che per ...

