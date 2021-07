Fiera, screening gratuito contro l’epatite C per chi si vaccina nel weekend (Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo, anche il Papa Giovanni XXIII tra i quattro centri lombardi che hanno aderito alla campagna pilota di Regione Lombardia contro l’epatite C, in previsione di una estensione dell’azione di screening a tutto il territorio regionale. Sabato 24 e domenica 25 luglio, tutti i nati tra il 1969 e il 1989 che saranno presenti per ricevere l’immunizzazione anti Covid-19 nel centro vaccinale alla Fiera di Bergamo, potranno sottoporsi anche al test rapido per la diagnosi dell’epatite C. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo, anche il Papa Giovanni XXIII tra i quattro centri lombardi che hanno aderito alla campagna pilota di Regione LombardiaC, in previsione di una estensione dell’azione dia tutto il territorio regionale. Sabato 24 e domenica 25 luglio, tutti i nati tra il 1969 e il 1989 che saranno presenti per ricevere l’immunizzazione anti Covid-19 nel centrole alladi Bergamo, potranno sottoporsi anche al test rapido per la diagnosi delC.

