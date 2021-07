Fiera della Musica a Pordenone. 29-31 luglio 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) “Fiera della Musica” festeggia la sua 21^ edizione con tre protagonisti di grande talento:RAPHAEL GUALAZZI giovedì 29 luglioANNALISA venerdì 30 luglioASAF AVIDAN sabato 31 luglio I concerti si terranno alle ore 21:00 presso il Centro Sportivo di Azzano Decimo in via Divisione Julia.Biglietti acquistabili on line su VIVATICKET.COM, nei punti vendita del circuito Vivaticket e presso l’Ufficio Cultura del Comune di Azzano Decimo. Ricordiamo che, in ottemperanza alle attuali misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno nominativi e con posto a sedere ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) “” festeggia la sua 21^ edizione con tre protagonisti di grande talento:RAPHAEL GUALAZZI giovedì 29ANNALISA venerdì 30ASAF AVIDAN sabato 31I concerti si terranno alle ore 21:00 presso il Centro Sportivo di Azzano Decimo in via Divisione Julia.Biglietti acquistabili on line su VIVATICKET.COM, nei punti vendita del circuito Vivaticket e presso l’Ufficio Cultura del Comune di Azzano Decimo. Ricordiamo che, in ottemperanza alle attuali misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno nominativi e con posto a sedere ...

Advertising

TeresaChiara98 : @team_world @onedirection @1Dteam_IT @NiallOfficial @Harry_Styles @LiamPayne @Louis_Tomlinson @zaynmalik ???????? . Fie… - niall64702340 : RT @28LWNHB: Quindi niente è questo,non potrei che essere più fiera di quello che sono e di quello che diventeranno,e non potrei più essere… - harry76279632 : RT @28LWNHB: Quindi niente è questo,non potrei che essere più fiera di quello che sono e di quello che diventeranno,e non potrei più essere… - scandura : Lui, l'agenzia, i suoi giocattoli, restano utili a governi ed elezioni dei paesi UE: un 'comodo' campione di cinism… - n0tmadanymore : -Zayn sono fiera della decisione che hai fatto, perché non meritavi quello che ti é successo, spero di non pensarlo… -