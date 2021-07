Fiamingo | la spadista diventata influencer ha resettato tutto Per l’oro

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’argento di Rio brucia ancora per l’atleta azzurra, amica di Diletta Leotta, che vuole a tutti i costi coronare la sua carriera. E nella sciabola punta in alto Curatoli

Ricco di significati anche il primo incontro di Rossellache dovrebbe avere in sorte Nathalie Moellhausen, portacolori del Brasile dal 2013 ma fino ad alloradella nazionale ...... nella notte italiana tra il 23 e il 24 luglio, sarà la catanese Rossella(foto Bizzi), già argento a Rio 2016, impegnata nella prova individuale di spada femminile. Quella della...L’argento di Rio brucia ancora per l’atleta azzurra, amica di Diletta Leotta, che vuole a tutti i costi coronare la sua carriera. E nella sciabola punta in alto Curatoli ...Con un anno di ritardo a causa del Covid e nove anni dopo la prima volta, a Londra nel 2012, Mara Navarria sale in pedana per provare a conquistare ...