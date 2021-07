Fethi Nourine: l’atleta Algerino si ritira da Tokio 2020 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tutto il Mondo guarda a Tokio 2020 come uno spiraglio di normaper lo stesso identico motivo lità dopo la pandemia ma un’atleta ha deciso di ritornare a casa senza nemmeno gareggiare. Stiamo parlando del Judoka Fethi Nourine che per ragioni politiche ha deciso di rinunciare alle Olimpiadi. Anche ai Mondiali del 2019 decise di non partecipare per lo stesso identico motivo. Simone Biles: Twitter le dedica un emoji per le Olimpiadi Fethi Nourine: cosa ha detto l’atleta? l’atleta Algerino Fethi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Tutto il Mondo guarda acome uno spiraglio di normaper lo stesso identico motivo lità dopo la pandemia ma un’atleta ha deciso di ritornare a casa senza nemmeno gareggiare. Stiamo parlando del Judokache per ragioni politiche ha deciso di rinunciare alle Olimpiadi. Anche ai Mondiali del 2019 decise di non partecipare per lo stesso identico motivo. Simone Biles: Twitter le dedica un emoji per le Olimpiadi: cosa ha detto...

Advertising

infoitsport : Judo, Olimpiadi Tokyo: Fethi Nourine ha deciso di ritirarsi per non affrontare l'israeliano Tohar Butbul - luisaauri : Il judoka algerino Fethi Nourine si ritira dalle Olimpiadi poiché deve gareggiare con un'atleta israeliano. Perché… - MaristinaG : RT @Libero_official: #Tokyo2020 parte con la polemica razzista. Il judoka algerino #FethiNourine si ritira, non vuole sfidare l'israeliano.… - ValleDellavalle : RT @Libero_official: #Tokyo2020 parte con la polemica razzista. Il judoka algerino #FethiNourine si ritira, non vuole sfidare l'israeliano.… -