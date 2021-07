Fedriga: “su vaccini troppe tensioni, è scontro tra bande” (Di venerdì 23 luglio 2021) “E’ importante accompagnare il Paese, vedo una tensione che mi preoccupa, uno scontro fra bande”.Per Fedriga “non bisogna accusare nessuno e non bisogna mettere sulla graticola chi non vuole vaccinarsi, ma occorre spiegare”. Secondo Fedriga, comunque, “le notizie false stanno devastando il Paese”. “Ci sono passaggi che rendono difficile applicazione delle norme: chi controlla e soprattutto come le norme vengono fatta applicare, non possiamo pensare di mettere sulle spalle del barista o del ristoratore l’onere di fare il bodyguard, quindi su questo lo Stato ci deve essere”. Lo ha detto il presidente della Conferenza ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) “E’ importante accompagnare il Paese, vedo una tensione che mi preoccupa, unofra”.Per“non bisogna accusare nessuno e non bisogna mettere sulla graticola chi non vuole vaccinarsi, ma occorre spiegare”. Secondo, comunque, “le notizie false stanno devastando il Paese”. “Ci sono passaggi che rendono difficile applicazione delle norme: chi controlla e soprattutto come le norme vengono fatta applicare, non possiamo pensare di mettere sulle spalle del barista o del ristoratore l’onere di fare il bodyguard, quindi su questo lo Stato ci deve essere”. Lo ha detto il presidente della Conferenza ...

