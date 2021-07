Fedez, nuovo impegno per il rapper marito della Ferragni (Di venerdì 23 luglio 2021) Space Jam New Legends, è stato annunciato il cast delle voci italiane che parteciperanno al film in uscite nelle sale a Settembre, tra loro c’è anche Fedez. Space Jam New Legends, Fedez entra nel cast italiano per il doppiaggio (Foto dal web)La Warner Bros Italia ha annunciato il cast delle voci italiane che parteciperanno al film in uscita nelle sale, la pellicola è diretta da Malcolm D. Lee e avrà come protagonista il campione dell’NBA LeBron James. Il 23 Settembre è la data d’uscita del film, la Warner Bros Italia ha annunciato il cast delle voci, ci saranno Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 luglio 2021) Space Jam New Legends, è stato annunciato il cast delle voci italiane che parteciperanno al film in uscite nelle sale a Settembre, tra loro c’è anche. Space Jam New Legends,entra nel cast italiano per il doppiaggio (Foto dal web)La Warner Bros Italia ha annunciato il cast delle voci italiane che parteciperanno al film in uscita nelle sale, la pellicola è diretta da Malcolm D. Lee e avrà come protagonista il campione dell’NBA LeBron James. Il 23 Settembre è la data d’uscita del film, la Warner Bros Italia ha annunciato il cast delle voci, ci saranno, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e ...

