Fatto straordinario | Cristo sposta le braccia davanti a tutti

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’incredibile episodio è avvenuto in un santuario italiano dedicato al Santissimo Crocifisso della pietà di fronte allo stupore dei fedeli. Un miracolo avvenuto nel pieno del 1600 e che ha come protagonista proprio la statua dicon il suo manto rosso. Da quel giorno, e dal gestodalla stessa statua, avvennero delle guarigioni. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

FBiasin : Intanto il #Psg ha fatto firmare un altro portiere. E sono 10. Perché dispari pareva brutto. Straordinario. “Il ca… - PazziniValeria : RT @Francesca84b1: Tommino ha deciso di farci piangere tuttini giorni...continua pure amore ???????????...straordinario il disegno fatto con la… - Francesca84b1 : Tommino ha deciso di farci piangere tuttini giorni...continua pure amore ???????????...straordinario il disegno fatto co… - chrcapuano : RT @AsimplyNico: A Napoli è stato impiantato il primo cuore bioartificiale. Un lavoro straordinario svolto su un paziente di 56 anni. Fatto… - MeryDambrosio : @MarroneEmma E un Grazie in particolare alla tua crew tecnici audio, video, luci, palco e backstage perché hanno fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto straordinario

Il Sole 24 ORE

...Venezia con un cartellonepensato e costruito in partnership con Arteven, il Circuito Teatrale Veneto. "Nei lunghi mesi di emergenza sanitaria non ci siamo mai abbattuti e abbiamo......di un lavoro che dobbiamo ancora svolgere - ha avvertito il ministro - Ma è un numero,... Il governo hascelte impegnative nei confronti dei parametri per la colorazione delle regioni'...Un paese a colori che sfuma l’azzurro delle onde, il verde delle foreste e dei laghi, il bianco delle città dalmate e l’oro del miele, perché nelle isole Elafiti, quelle più a sud, si produce dalla no ...“Una città che sale” per dirla alla Boccioni maniera. Esaltazione della modernità, dell’innovazione e della tecnologia, una realtà ammaliata dal progresso, sempre con un pizzico di ostentazione, bisog ...