“Fatto da mamma”: brownies cioccolato e ciliegie (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella nuova puntata del programma di Rai2 Fatto da mamma, dedicato alla cucina delle mamme di oggi, in onda ogni sabato alle 12:00, su Rai2, la pastry chef Francesca Minnella, assistita dalla conduttrice Flora Canto, ha proposto la ‘sua‘ ricetta del brownies cioccolato e ciliegie. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 150 g farina 00, un pizzico di sale, 200 g ciliegie, 250 g cioccolato fondente, 230 g burro, 300 g zucchero, 4 uova Procedimento In una ciotola, con una frusta manuale, sbattiamo le uova intere con lo zucchero. Quando ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella nuova puntata del programma di Rai2da, dedicato alla cucina delle mamme di oggi, in onda ogni sabato alle 12:00, su Rai2, la pastry chef Francesca Minnella, assistita dalla conduttrice Flora Canto, ha proposto la ‘sua‘ ricetta del. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 150 g farina 00, un pizzico di sale, 200 g, 250 gfondente, 230 g burro, 300 g zucchero, 4 uova Procedimento In una ciotola, con una frusta manuale, sbattiamo le uova intere con lo zucchero. Quando ...

