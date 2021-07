Farmaci: nel 2020 cala uso antibiotici (-21,7%), anche per effetto mascherina (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos Salute) - calano i consumi di antibiotici, sale il vaccino antinfluenzale. La pandemia ha inciso in molti modi - anche indiretti - sull'uso dei Farmaci in Italia nel 2020. E il Rapporto nazionale realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, presentato oggi, fotografa questi cambiamenti in maniera chiara. Tra le categorie analizzate, segnala per esempio la riduzione del consumo degli antibiotici rispetto al 2019 - un calo pari al 21,7% - che "potrebbe essere attribuita alla modifica dei modelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos Salute) -no i consumi di, sale il vaccino antinfluenzale. La pandemia ha inciso in molti modi -indiretti - sull'uso deiin Italia nel. E il Rapporto nazionale realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, presentato oggi, fotografa questi cambiamenti in maniera chiara. Tra le categorie analizzate, segnala per esempio la riduzione del consumo deglirispetto al 2019 - un calo pari al 21,7% - che "potrebbe essere attribuita alla modifica dei modelli ...

Advertising

ChildOfKarn : @linkators @cartonimorti Cioè... Il lavoro del medico, fatto su ordine di medici, messo in atto da... Medici. Direi… - notizieinrete : RT @ANSA_Salute: Il Rapporto Nazionale sull'Uso dei Farmaci in Italia dell'@Aifa_ufficiale evidenzia come la pandemia abbia influenzato il… - sarahvilladoc : @Fiamma_74 @ElisaSiragusano @MarcoNoel19 No. Un farmaco nel momento in cui viene messo in commercio è autorizzato.… - CatelliRossella : Era ora; ne abusiamo. Aifa, nel 2020 calato del 21,7% l'uso degli antibiotici - Sanità - - Aifa_ufficiale : @Tr0ttaFra su #COVID19 e #farmaci nel 2020: cresce il consumo di #ossigeno, #anestetici generali, #ipnotici e sedat… -