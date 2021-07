Famosissima star di Hollywood blocca le riprese della serie tv: “Se non sono tutti vaccinati non torno sul set” (Di venerdì 23 luglio 2021) sono iniziate in primavera le riprese di Gaslit, serie tv che ripercorre lo scandalo Watergate, che portò alle dimissioni del presidente americano Richard Nixon nel 1972. Il cast è formato da grandi attori Hollywoodiani, tra i quali figurano Sean Penn e Julia Roberts, nella serie con il ruolo di marito e moglie. Le riprese però hanno subito una battuta d’arresto. Proprio il celebre attore ha fatto sapere, tramite il proprio portavoce, di non voler tornare sul set fino a quando tutti i membri del cast e della troupe non saranno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 luglio 2021)iniziate in primavera ledi Gaslit,tv che ripercorre lo scandalo Watergate, che portò alle dimissioni del presidente americano Richard Nixon nel 1972. Il cast è formato da grandi attoriiani, tra i quali figurano Sean Penn e Julia Roberts, nellacon il ruolo di marito e moglie. Leperò hanno subito una battuta d’arresto. Proprio il celebre attore ha fatto sapere, tramite il proprio portavoce, di non voler tornare sul set fino a quandoi membri del cast etroupe non saranno ...

IsaeChia : Famosissima star di Hollywood blocca le riprese della serie tv: “Se non sono tutti vaccinati non torno sul set” L’… - ori_spears : @TV_Italiana Ha battuto la testa? Da una star americana famosissima nel mondo non avrei mai pensato si abbasse ai l… -