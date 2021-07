F1 | Ralf Schumacher | Rinnovo a Hamilton dopo che Verstappen ha rifiutato Mercedes

Advertising

L'ha toccata piano. In una intervista alla Bild, ripresa anche da Marca, l'ex pilota tedesco della Williams ha espresso la sua teoria sul rinnovo in Mercedes di Lewis Hamilton . Di fatto, il ...'Il rinnovo di Hamilton per me è arrivato dopo che Max ha rifiutato la Mercedes - prosegue - Penso che la Mercedes avesse messo tutte le sue speranze nel soffiare Verstappen ai rivali, con l'obiettivo ...L'ex pilota tedesco è convinto che la Mercedes abbia cercato Verstappen prima di rinnovare con Hamilton Bologna, 23 luglio 2021 - L'ha toccata piano Ralf Schumacher. In una intervista alla Bild, ripre ...Il fratello dell'ex Ferrari: Devo ammettere che questa rivalità mi ricorda sempre più il duello tra Senna e Prost.