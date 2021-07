F1, James Allison: “Abbiamo guadagnato terreno rispetto a Red Bull. Siamo fiduciosi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo aver interrotto la serie di cinque vittorie consecutive della Red Bull, la Mercedes guarda con fiducia ai prossimi appuntamento. Il primo della lista è quello dell’Hungaroring a Budapest dove dal 30 luglio al 1° agosto il Circus della F1 si esibirà. La vittoria di Lewis Hamilton a Silverstone (Gran Bretagna) ha dato grande fiducia al team e i riscontri dal punto di vista tecnico sulla W12 sono stati confortanti, per quanto la monoposto ha dimostrato. A rivelare ciò è stato il direttore tecnico della Stella a tre punte James Allison: “Ci Siamo presentati con un pacchetto aerodinamico competitivo e i riscontri ci hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo aver interrotto la serie di cinque vittorie consecutive della Red, la Mercedes guarda con fiducia ai prossimi appuntamento. Il primo della lista è quello dell’Hungaroring a Budapest dove dal 30 luglio al 1° agosto il Circus della F1 si esibirà. La vittoria di Lewis Hamilton a Silverstone (Gran Bretagna) ha dato grande fiducia al team e i riscontri dal punto di vista tecnico sulla W12 sono stati confortanti, per quanto la monoposto ha dimostrato. A rivelare ciò è stato il direttore tecnico della Stella a tre punte: “Cipresentati con un pacchetto aerodinamico competitivo e i riscontri ci hanno ...

