F1, Horner: "Danni da 1,5 milioni. Penalità Hamilton troppo leggera, valutiamo ricorso"

L'incidente del GP di Silverstone di F1 rischia di lasciare scorie davvero pesanti in casa Red Bull. Oltre all'enorme perdita in termini di classifica piloti, con Max Verstappen che si è visto ridurre a 8 i punti di vantaggio su Lewis Hamilton, il team austriaco deve fare i conti con i danni economici causati dall'incidente patito dalla monoposto del pilota olandese. Il team principal Chris Horner, infatti, ha fatto un resoconto dell'ultimo round del Mondiale, spiegando come i danni totali ammontino a 1,5 milioni di euro. Un colpo durissimo in epoca di tetto di spesa.

