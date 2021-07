F1, Fernando Alonso: “Spero che nel 2022 arrivi la rivoluzione! L’anno scorso guardavo i GP solo per Verstappen” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Mondiale di Formula Uno 2021 si avvicina ad ampi passi verso le vacanze estive che, giova ricordarlo, scatteranno dopo il Gran Premio di Ungheria della prossima settimana. A quel punto ci saremo già messi alle spalle 11 appuntamenti del campionato dei 23 previsti, per cui siamo sostanzialmente a metà della stagione. Tempo, quindi, di primi bilanci e visioni verso il futuro. Interlocutore ideale per questi discorsi un “grande vecchio” della massima categoria del motorsport come Fernando Alonso. Il suo ritorno, a bordo di una Alpine, si è rivelato inizialmente non semplice, ma nelle ultime uscite le prestazioni sono sicuramente migliorate per il due volte ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Mondiale di Formula Uno 2021 si avvicina ad ampi passi verso le vacanze estive che, giova ricordarlo, scatteranno dopo il Gran Premio di Ungheria della prossima settimana. A quel punto ci saremo già messi alle spalle 11 appuntamenti del campionato dei 23 previsti, per cui siamo sostanzialmente a metà della stagione. Tempo, quindi, di primi bilanci e visioni verso il futuro. Interlocutore ideale per questi discorsi un “grande vecchio” della massima categoria del motorsport come. Il suo ritorno, a bordo di una Alpine, si è rivelato inizialmente non semplice, ma nelle ultime uscite le prestazioni sono sicuramente migliorate per il due volte ...

