Eutanasia legale | Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum | “Passo avanti per il nostro Paese | fatelo anche voi”

(Di venerdì 23 luglio 2021)hanno deciso di sostenere ilper l’. Il cantante e l’influencer hanno firmato in due dei btti presenti a Milano, rispettivamente in quello di Largo Biagi e in quello in Moscova, lanciando un appello a tutti i loro followers a seguire il loro esempio. Le loro sottoscrizioni si aggiungono a quelle di oltre 170mila italiani che, ad oggi, hanno appoggiato l’iniziativa. Se l’diventassein Italia “persone con malattie irreversibili con sofferenze ...

Advertising

Corriere : Su @7Corriere la rubrica di @robertosaviano | 'Leggermente fuori fuoco' Eutanasia legale: la vita dei malati irreve… - petergomezblog : Eutanasia legale, referendum a 155mila firme. Il “caso” Reggio Calabria rientrato dopo poche ore: “Aumenteremo i ga… - GiornaleLORA : Presentazione in Sicilia del Referendum Eutanasia Legale con Marco Cappato (Ass.Coscioni) - cominif : RT @Corriere: Su @7Corriere la rubrica di @robertosaviano | 'Leggermente fuori fuoco' Eutanasia legale: la vita dei malati irreversibili si… - Cinzia59391505 : @FPanunzi Approfitto x rinnovare l'invito a tutti di andare nei banchetti delle vostre città x firmare x il refere… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia legale

Nella mattinata di domenica 25 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, a Marina di Modica, sarà possibile firmare per richiedere il referendum per l'. L'evento si inserisce in una serie di attività promosse dai volontari in tutta la provincia, per arrivare all'obiettivo nazionale di almeno 500.000 firme entro fine settembre. Il ...Prenderà il via anche a Scicli la raccolta firme per il referendum sull'rispetto a cui è necessaria la raccolta di 500.000 firme entro il 30 settembre. Domani, sabato 24 luglio, a partire dalle 20, in piazza Municipio, su iniziativa del Partito Socialista,...Il Comitato Promotore Provinciale per la Campagna Referendaria “Eutanasia Legale” rappresentato da Ruben Aparo rende noto che il 28 luglio (mercoledì) farà visita a Siracusa Marco Cappato, attivista p ...Il capogruppo di LUV Grimaldi:"Depositato in Consiglio Regionale proposta per chiedere il referendum anche attraverso lo strumento delle Regioni" ...