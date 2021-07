Estate tutta in zona bianca, come cambiano i colori delle Regioni: così Sicilia, Sardegna, Veneto e Lazio evitano di chiudere (Di venerdì 23 luglio 2021) I numeri sempre più alti di contagi scanditi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute non devono preoccupare più come prima. Con il nuovo decreto Covid approvato d’urgenza ieri dal Consiglio dei ministri, cambiano le regole per il cambio dei colori delle Regioni con i fari puntati più sugli ospedali che sugli esiti dei tamponi. Una novità spinta dalla copertura crescente della campagna vaccinale, grazie alla quale i ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive sono rimasti ben al di sotto dei livelli di guardia. Senza le nuove misure contenute nel decreto, il monitoraggio di oggi del ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) I numeri sempre più alti di contagi scanditi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute non devono preoccupare piùprima. Con il nuovo decreto Covid approvato d’urgenza ieri dal Consiglio dei ministri,le regole per il cambio deicon i fari puntati più sugli ospedali che sugli esiti dei tamponi. Una novità spinta dalla copertura crescente della campagna vaccinale, grazie alla quale i ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive sono rimasti ben al di sotto dei livelli di guardia. Senza le nuove misure contenute nel decreto, il monitoraggio di oggi del ...

