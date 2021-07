Eric Clapton non suonerà nei locali e nelle sale concerto che richiedono il Green Pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Mentre Bruce Springsteen, già diverse settimane fa aveva annunciato che invece non avrebbe ammesso ai suoi spettacoli spettatori non vaccinati e ha organizzato il suo show a Broadway – il primo post pandemia nella Grande Mela con pubblico al competo e completamente immunizzato per garantire al massimo la sicurezza – c’è anche chi come Eric Clapton ha fatto sapere che non suonerà nei locali e nelle sale concerto in cui agli spettatori è richiesto il «certificato verde». Una presa di posizione netta nella discussione sul Green Pass , in polemica con un recente provvedimento del premier britannico Boris Johnson che invece prevede l’obbligatorietà del pass per i grandi eventi, Clapton l’ha annunciata attraverso l’account Telegram del produttore cinematografico Robin Monott. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Mentre Bruce Springsteen, già diverse settimane fa aveva annunciato che invece non avrebbe ammesso ai suoi spettacoli spettatori non vaccinati e ha organizzato il suo show a Broadway – il primo post pandemia nella Grande Mela con pubblico al competo e completamente immunizzato per garantire al massimo la sicurezza – c’è anche chi come Eric Clapton ha fatto sapere che non suonerà nei locali e nelle sale concerto in cui agli spettatori è richiesto il «certificato verde». Una presa di posizione netta nella discussione sul Green Pass , in polemica con un recente provvedimento del premier britannico Boris Johnson che invece prevede l’obbligatorietà del pass per i grandi eventi, Clapton l’ha annunciata attraverso l’account Telegram del produttore cinematografico Robin Monott.

Advertising

HuffPostItalia : Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - Agenzia_Ansa : Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annuncia… - repubblica : Eric Clapton: 'Concerto solo per vaccinati? Se è così non suono' - HornbeamJoe : @HuffPostItalia Si ma…vuoi mettere Fedez con Eric Clapton??? #NoGreenPass - HornbeamJoe : RT @HuffPostItalia: Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' -