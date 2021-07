ERC | Gryazin il più veloce nella QS al Roma Capitale

(Di venerdì 23 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Le premesse per un Rallydi grande intensità ci sono tutte: le prime scintille di una bellissima battaglia le abbiamo viste già alla Qualification Stage, che si è svolta a metà mattinata sul tratto cronometrato di Monte Fumone (Km 4.02). Il piùnei quattro chilometri di prove è stato Nikolayal L'articolo proviene da RS E OLTRE.

...02 km Nikolay, reduce dalla vittoria al precedente appuntamento dell', il Rally Liepja . "Sono rimasto sorpreso dal mio tempo perché nei test non ero andato bene - ha commentato il russo -...... spesso risolti nel finale, con gli italiani a tenere testa ai big dell'. Scenario che sembra ... proveniente dal Mondiale come l'altro russo Nikolaysu Volkswagen Polo R5. Sono solo alcuni ...Un giro attorno alle Terme di Caracalla, a pochi passi dal Circo Massimo, ha aperto questa sera il Rally di Roma Capitale 2021, terzo appuntamento del FIA ERC e quarto del Campionato Italiano Rally Sp ...Mentre a Tokyo si stanno aprendo le tanto attese Olimpiadi estive, in Italia parte il fine settimana del terzo appuntamento stagionale del FIA ERC, ovvero il Rally di Roma Capitale, valido anche per i ...