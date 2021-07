Enrica Bonaccorti dopo l’operazione, incidente in vacanza: «Appena arrivo cado dalle scale e…» (Di venerdì 23 luglio 2021) Un brutto inizio vacanze per Enrica Bonaccorti, che si è dovuta sottoporre a un intervento per un incidente che ha avuto Appena arrivata nel suo luogo di villeggiatura, Orbetello. Enrica Bonaccorti ha poi raccontato l’accaduto ai follower dal suo account social: «Appena arrivo cado dalle scale e…» Un brutto inizio vacanze per Enrica Bonaccorti, che a causa di una caduta dalle scale che le ha fratturato il polso, dovrà portare il gesso per ... Leggi su attualitavip.myblog (Di venerdì 23 luglio 2021) Un brutto inizio vacanze per, che si è dovuta sottoporre a un intervento per unche ha avutoarrivata nel suo luogo di villeggiatura, Orbetello.ha poi raccontato l’accaduto ai follower dal suo account social: «e…» Un brutto inizio vacanze per, che a causa di una cadutache le ha fratturato il polso, dovrà portare il gesso per ...

Advertising

zazoomblog : Incidente per Enrica Bonaccorti la corsa in ospedale: le sue condizioni - #Incidente #Enrica #Bonaccorti #corsa - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Enrica Bonaccorti cade dalle scale in vacanza: 'Notte al pronto soccorso e poi gesso...' #enricabonaccorti https://t.… - infoitcultura : Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza per la conduttrice, necessario l’intervento: le sue condizioni - infoitcultura : “Mi sono operata”. Enrica Bonaccorti, un incidente e poi l’intervento: “Ma io sorrido lo stesso” - infoitcultura : Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti: “Al pronto soccorso fino all’alba” -