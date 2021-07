Empoli | annullata l’amichevole contro la Cuoiopelli | sospetto caso Covid negli azzurri

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’annullalain programma nella giornata di sabato 24 luglio. Il club toscano ha preso questa decisione a causa di undi positività al-19 all’interno del gruppo squadra. Ecco il comunicato ufficiale dei toscani: “La gara amichevolela, prevista per domani sabato 24 luglio alle 18 a Santa Croce sull’Arno, è stata. Nella giornata di ieri sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, con il tesserato che è stato ...

Empoli, annullata l'amichevole contro la Cuoiopelli: un sospetto caso di positività al Covid-19 negli azzurri costringe l'Empoli a rinunciare ...
Dopo il maxi-focolaio di aprile c'è un nuovo caso positivo tra i giocatori di Andreazzoli. Squadra isolata e allenamenti individuali ...