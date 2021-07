Empoli, 6 casi di positività al covid: annullata l'amichevole con la Cuoiopelli (Di venerdì 23 luglio 2021) Empoli, 23 luglio 2021 - Il covid - 19 torna d'attualità in casa dell' Empoli Football Club . Dopo i casi di positività riscontrati la scorsa stagione in serie B, che comunque non danneggiarono la ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021), 23 luglio 2021 - Il- 19 torna d'attualità in casa dell'Football Club . Dopo idiriscontrati la scorsa stagione in serie B, che comunque non danneggiarono la ...

