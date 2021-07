Emissioni | Krugman favorevole a nuove tasse | ma lo sforzo deve arrivare da tutti i Paesi

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il premio Nobel per l’Economia, Paul, ha espresso la sua posizioneall’introduzione di una tassa sul carbonio sui prodotti d’importazione da queiche non prendono provvedimenti sufficienti a limitare ledi gas serra. La proposta di legge è arrivata la scorsa settimana, nello stesso giorno, sia al Congresso Usa sia a Bruxelles dove la Commissione ha presentato il suo meccanismo di “adeguamento del carbonio alle frontiere”. “Che opinione dobbiamo farci di queste? – si è chiestoin un commento pubblicato da La Repubblica – So per ...

