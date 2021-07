Elodie | si ferma con la musica e cambia lavoro? Vediamo i dettagli

(Di venerdì 23 luglio 2021) La cantante, ex partecipante di Amici di Maria De Filippi, ha ottenuto un nuovo importante incarico. Scopriamolo insieme.(dilei.it)Di Patrizi, nota come, deve il suo successo alla sua partecipazione all’edizione di Amici nel 2015, ottenendo il secondo posto nell’ultima puntata del serale. In seguito arrivò nel 2017 la partecipazione a Sanremo con la canzone “Tutta colpa mia”, dove tornerà nel 2021 come co-conduttrice nella seconda serata del Festival. Ora però, la cantante ex allieva di Amici ha ottenuto un importante traguardo e, questa volta, la...

Nienteche, dopo il successo musicale trainato da Amici e l'alto gradimento riscosso come co - conduttrice al Festival di Sanremo, diventa anche attrice. Elodie sarà protagonista nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa. Una nuova esperienza che la cantante multiplatino non vede l'ora di iniziare. Elodie Di Patrizi sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa "Ti mangio il cuore" tratto dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana.