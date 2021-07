Elmas, Spalletti crede molto nel macedone: Ecco come lo ha motivato (Di venerdì 23 luglio 2021) Luciano Spalletti ritiene Elmas un giocatore straordinario: “Lo puoi mettere dove vuoi, lui codifica e parte, abbiamo davanti qualcosa di eccezionale“. Il tecnico di Certaldo, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, crede molto nelle qualità del macedone e sta lavorando nel ritiro di Dimaro, per dargli l’opportunità di avere più spazio. SPALLETI LANCIA Elmas “Spalletti il motivatore: dopo aver consacrato Koulibaly e Demme, mercoledì è stata la volta di Elmas. Un patrimonio della società, un giocatore di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 luglio 2021) Lucianoritieneun giocatore straordinario: “Lo puoi mettere dove vuoi, lui codifica e parte, abbiamo davanti qualcosa di eccezionale“. Il tecnico di Certaldo,riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport,nelle qualità dele sta lavorando nel ritiro di Dimaro, per dargli l’opportunità di avere più spazio. SPALLETI LANCIAilre: dopo aver consacrato Koulibaly e Demme, mercoledì è stata la volta di. Un patrimonio della società, un giocatore di ...

