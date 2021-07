Elkann accusato dalla madre | atti irregolari della Dicembre

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 23 luglio 2021) La sagafamiglia Agnelli sull’eredità dell’Avvocato torna al centroscena. Questa volta il tema è la cassaforte, una “società semplice”, le cui quote sono in possesso per il 60% al presidente di Exor, Stellantis e Ferrari, Johne per il 40%, diviso in parte uguali, fra i fratelli Lapo e Ginevra. L'articolo