Elisabetta Gregoraci | il flirt insabbiato e la verità improvvisa | “La plastica al seno…”

Leggi su kronic

(Di venerdì 23 luglio 2021)e ilsegreto. Ecco cosa ha rivelato una persona che per anni è stata vicino alla showgirl.sul Red Carpet – Getty ImagesLa showgirlè una conduttrice che in questa estate sta avendo molto successo per la sua conduzione del programma Battiti Live, insieme ad Alan Palmieri, in onda su Italia Uno. Tuttavia, la sua vita privata è sempre al centro dell’attenzione. Da quando ha partecipato al reality show Grande fratello VIP, sono emerse numerose dichiarazioni circa la sua storia d’amore con ...