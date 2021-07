El Mundo | Ancelotti ha riconosciuto l’evasione del 2014 ma ha negato quella del 2015

(Di venerdì 23 luglio 2021) Carloha trascorso la mattinata nel Tribunale di Madrid per deporre sull’accusa di evasione fiscale. Il quotidiano Elha scritto chehale proprie responsabilità relativamente al, sostenendo di esser stato mal consigliato. Per questo motivo – scrive El– ha accettato di pagare i 300 mila euro che gli sono stati contestati più l’ammenda e gli interessi per il ritardo nel pagamento. L’allenatore si è invece opposto all’accusa più gravosa del fisco spagnolo,relativa all’annoquando è stato ...

sostiene infatti che in quell'anno solare ha trascorso in Spagna 158 giorni in Spagna ... A suffragio della propria versione, come informa un articolo di El, il tecnico di Reggiolo ha ......il capitano del miglior club del mondo - ha detto Marcelo in un'intervista riportata da...ci tante cose nel corso delle sedute e parla molto. La verità è che è un piacere allenarsi di ...Nuovo capitolo della vicenda Carlo Ancelotti-fisco in Spagna. Il tecnico del Real Madrid si è recato al Tribunale distrettuale numero 35 della capitale spagnola per rispondere alla richiesta del Tesor ...Ammette di avere frodato il fisco ma prova ad attenuare il peso delle violazioni. È stata una mattinata molto lunga per Carlo Ancelotti, chiamato a deporre ...