(Di venerdì 23 luglio 2021) "All'esordio ci arriviamo bene, abbiamo spinto per due mesi. Ogni giorno palla e pesi però l'abbiamo vissuta in maniera molto positiva. Non vediamo l'ora che inizi tutto. Ora".

Advertising

sportal_it : Egonu: 'A Tokyo con un obiettivo chiaro in testa' - OA_Sport : #VOLLEYFEMMINILE Paola Egonu pronta all'esordio contro la Russia #Tokyo2020 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Egonu, 'Obiettivo chiaro, possiamo solo divertirci': (ANSA) - TOKYO, 23 LUG - 'All'esordio ci arri… - colonna_elisa : Il mio obiettivo non era diventare famosa… #Federicochiesa #Chiesa #Bastoni #Vidal #Egonu #Sylla #Juventus #Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Egonu Obiettivo

OA Sport

poi prosegue parlando delle sue sensazioni in vista del match d'esordio contro la Russia (ROC)... Siamo qui con unchiaro in testa, abbiamo lavorato e ci siamo messe a disposizione l'una ..."Ho la sensazione che tutte noi siamo maturate molto - ha proseguito- Siamo qui con unchiaro in testa, abbiamo lavorato e ci siamo messe a disposizione l'una dell'altra ed è molto ...Ambizione e convinzione. La Nazionale italiana di volley femminile vuol essere una grande protagonista nel torneo olimpico di Tokyo. La formazione del Bel Paese è, senza se e senza ma, tra le favorite ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Il presidente Giovanni Malagò mi ha chiamata ed è stata una sorpresa. Tra l’altro mi ero appena svegliata e quindi in quel momento non ci stavo capendo molto, ma dopo q ...