Egonu | che emozione! Eccola portare la bandiera del Cio

Advertising

Coninews : Che emozione Paola! ?? All’Olympic Stadium la pallavolista #ItaliaTeam sfila con la bandiera a cinque cerchi. ????????… - Eurosport_IT : Che orgoglio! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 #OpeningCeremony | #giochiolimpici | #Egonu - elenabonetti : Immagini che ci riempiono il cuore di gioia: Paola Egonu portabandiera olimpica e Jessica Rossi e Elia Viviani a te… - FerrazziMauro : RT @Coninews: Che emozione Paola! ?? All’Olympic Stadium la pallavolista #ItaliaTeam sfila con la bandiera a cinque cerchi. ?????????? #Egonu… - CiaCecy : RT @Eurosport_IT: Che orgoglio! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 #OpeningCeremony | #giochiolimpici | #Egonu -

Ultime Notizie dalla rete : Egonu che

La pallavolista italiana, Paola, è stata insieme ad altri atleti come la portabandiera del Comitato Olimpico Internazionale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Guarda il video. E guarda ogni imperdibile ...'Seriamente, Paolettacon il vessillo olimpico, davvero non comprendo come sia possibilequalcuno in Italia abbia criticato la scelta. E ci voleva la pandemia perché i tromboni del Cio si ...La cerimonia di apertura delle Olimpiadi è stata un capodanno malinconico, per lasciarsi alle spalle un anno maledetto ...Una cerimonia di apertura all’insegna dell’unità apre ufficialmente i Giochi di Tokyo. Scelte altamente simboliche per molti portabandiera. Da domani l’assegnazione delle prime medaglie.