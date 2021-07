Egitto Argentina Tokyo 2020 probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 luglio 2021) Match valido per la seconda giornata del Girone C del torneo olimpionico di calcio. Si tratta di una gara di grande importanza per entrambe le squadre, ma sopratutto per l’. L’Albiceleste deve assolutamente vincere per poter rincorrere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’deve provare ad uscire incolume da questa gare per poi giocarsi tutto contro l’Australia.si giocherà alle 9,30 di domenica 25 luglio. Come arrivano le squadre? L’ha compiuto un autentico miracolo contro la Spagna nella gara ...