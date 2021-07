Effetto variante Delta, Rt sale a 1,26. Ma l'impatto sugli ospedali è minimo (Di venerdì 23 luglio 2021) L'epidemia è sotto controllo ma riprende a correre. E dopo i primi segnali delle scorse settimane, adesso la tendenza si fa più significativa con i principali indicatori che continuano a salire sull'Effetto della variante Delta. L'indice di trasmissibilità Rt passa infatti da 0,91 di venerdì scorso a 1,26, superando per la prima volta l'1, considerato valore di guardia, dopo 4 mesi. Ciò vuol dire, in termini epidemiologici, che ogni positivo contagia più di una persona. La crescente diffusione del virus trova conferma anche nell'incidenza: oggi viene registrata a 40 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio dello scorso monitoraggio (era ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) L'epidemia è sotto controllo ma riprende a correre. E dopo i primi segnali delle scorse settimane, adesso la tendenza si fa più significativa con i principali indicatori che continuano a salire sull'della. L'indice di trasmissibilità Rt passa infatti da 0,91 di venerdì scorso a 1,26, superando per la prima volta l'1, considerato valore di guardia, dopo 4 mesi. Ciò vuol dire, in termini epidemiologici, che ogni positivo contagia più di una persona. La crescente diffusione del virus trova conferma anche nell'incidenza: oggi viene registrata a 40 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio dello scorso monitoraggio (era ...

