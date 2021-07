Effetto Green pass sui vaccini, Figliuolo: 'Prenotazioni incrementate del 200%' (Di venerdì 23 luglio 2021) "Oggi abbiamo registrato un incremento delle Prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%". Lo ha detto il Commissario per l'... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 luglio 2021) "Oggi abbiamo registrato un incremento delleche va da un +15% a +a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%". Lo ha detto il Commissario per l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - Corriere : Effetto Green pass: prenotazioni raddoppiate nell’ultima settimana. Quando c’è posto in Lombardia? - sole24ore : Vaccini, effetto green pass: boom delle prenotazioni nelle Regioni - infoitsalute : Effetto green pass sui vaccini, picco di nuove prenotazioni - ValerioL93 : RT @lorepregliasco: Effetto green pass. Attenzione: è probabile che in gran parte siano persone comunque propense a vaccinarsi che avevano… -