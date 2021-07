Effetto Green pass per accedere nei locali al chiuso: 500 mila prenotazioni per il vaccino. Figliuolo: "Richieste a più 200%" (Di sabato 24 luglio 2021) Più di centomila solo nel Lazio e in Lombardia. In tutta Italia quasi mezzo milioni di dosi prenotate. Contagi di nuovo sopra 5 mila, l’Rt supera quota 1. Moderna ottiene l’ok per i 12-17enni Leggi su repubblica (Di sabato 24 luglio 2021) Più di centosolo nel Lazio e in Lombardia. In tutta Italia quasi mezzo milioni di dosi prenotate. Contagi di nuovo sopra 5, l’Rt supera quota 1. Moderna ottiene l’ok per i 12-17enni

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - giorgio_gori : #Bergamo, effetto #Greenpass : in un giorno quasi 17mila prenotazioni per il vaccino. E da martedì iniziamo le vac… - Corriere : Effetto Green pass: prenotazioni raddoppiate nell’ultima settimana. Quando c’è posto in Lombardia? - LaraCrino : RT @eziomauro: Effetto Green pass per accedere nei locali al chiuso, ed è corsa a prenotare il vaccino - sole24ore : ?? #Vaccini, boom di prenotazioni nelle Regioni. #Figliuolo: da +15% a +200%: -